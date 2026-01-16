Новият „дом“ на Болсонаро: Килия със спалня, баня, кухня и хол (ВИДЕО)

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе преместен в по-просторна килия в затвора „Папуда“ по нареждане на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, съобщава Ройтерс.

Болсонаро излежава 27-годишната си присъда за заговор за преврат и досега бе настанен в малка килия в съоръжение на Федералната полиция. Според съдията новата килия осигурява по-добри условия за медицинска помощ и посещения на членове на семейството му.

Новата килия, наричана „Папудиня“, е с площ около 65 кв. м и включва спалня, баня, кухня и хол. В нея Болсонаро няма да има съкилийници. В същата сграда са настанени и други бразилски политици, включително бившият министър на правосъдието Андерсон Торес.

Крайнодесният лидер, който многократно се е подлагал на операции заради намушкване в корема по време на предизборна кампания през 2018 г., е поискал разрешение да излежи присъдата си под „хуманитарен домашен арест“, но Мораис е отказал, позовавайки се на риск от бягство.