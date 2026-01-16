Подариха Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е подарила медала си за Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на частен обяд. Служител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, потвърди, че Тръмп възнамерява да запази отличието.

В публикация в социалните мрежи късно снощи американският президент написа:

„Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Един прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“

От своя страна Мачадо определи срещата като „отлична“ и заяви, че разговорите са преминали много добре.

По време на визитата говорителка на Белия дом подчерта, че Тръмп остава на позицията си, че към момента Мачадо не разполага с достатъчна политическа подкрепа, за да поеме управлението на Венецуела.