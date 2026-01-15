Телата на 32-ма кубински офицери, убити при операцията на САЩ във Венецуела, пристигнаха в Хавана

В Куба се завърнаха и дузина ранени военни

Тленните останки на 32-ма кубински офицери, убити по време на американска военна операция срещу Венецуела, бяха върнати в Хавана, съобщи Асошиейтед прес.

Хиляди кубинци се подредиха по една от най-емблематичните улици на Хавана в очакване на останките на полковници, лейтенанти, майори и капитани. Островът остава под заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Урните бяха поставени на дълга маса заедно със снимките на загиналите, за да може хората да отдадат почитта си.

The remains of 32 Cuban bodyguards of Maduro, killed during a U.S. strike in Venezuela, were returned to Cuba today.



Часове по-рано държавната телевизия показа кадри на повече от дузина ранени, описани като „бойци“, придружени от кубинския външен министър Бруно Родригес Париля. Те също пристигнаха от Венецуела, някои - в инвалидни колички, предаде БТА.

Това се случи на фона на нарастващото напрежение между Хавана и Вашингтон, като наскоро Доналд Тръмп заяви, че Куба повече няма да живее от парите и петрола на Венецуела и поиска карибската страна да сключи сделка с него, преди да е станало „твърде късно“.

Кубинският министър на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас заяви, че Венецуела не е далечна земя за убитите, а „естествено продължение на родината им“. Алварес нарече убитите герои, посочвайки, че те са пример за чест и „урок за онези, които се колебаят“.

По-рано Хавана разкри имената и чиновете на 32-мата военни, на възраст от 26 до 60 години, които са били част от охраната на венецуелския президент Николас Мадуро.