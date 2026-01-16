Бойният кораб клас „Тръмп“ може да се превърне в най-скъпия кораб в историята на САЩ

Първият американски бойни кораб клас „Тръмп“ може да струва до 22 милиарда долара, което го прави един от най-скъпите военни кораби в историята на САЩ. Това съобщава Bloomberg.

Първоначалната оценка на разходите за кораба беше публикувана от анализатора на ВМС от Бюджетната служба на Конгреса Ерик Лабс на конференцията на ВМС за надводна война във Вирджиния.

Той призна, че крайната цена за първия кораб ще зависи от решенията, които тепърва ще бъдат взети относно тонажа, размера на екипажа и въоръжението.

Неговият най-нисък сценарий за разходи беше 15,1 милиарда долара.

Бойният кораб с управляеми ракети ще бъде два пъти по-голям от всеки друг крайцер или разрушител, построен от ВМС след Втората световна война, но с около една трета по-малък от самолетоносача „Джералд Р. Форд“, който в момента е най-скъпият американски военен кораб.

Последният беше пуснат в експлоатация през 2017 г. на цена от около 13 милиарда долара.

Labs също така заявиха, че слабостите в базата на корабостроителната индустрия в САЩ, а именно недостигът на квалифицирана работна ръка и проблемите с веригата за доставки, биха могли да направят крайната цена още по-висока.

Средната цена на следващите кораби може да варира от 10 до 15 милиарда долара, в зависимост от различни фактори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви плановете за новия кораб в Мар-а-Лаго през декември, заявявайки, че бойният кораб на Тръмп ще бъде част от неговия план, наречен „Златният флот“, за съживяване на американското корабостроене.

Въпреки че Тръмп критикува американската отбранителна индустрия за закъснели доставки на оръжия и превишаване на бюджета, той заяви, че корабите клас „Тръмп“ ще бъдат „по-скъпи, но дори не биха били сравними по важност и мощност“.

Бойният кораб засега остава само концепция. Плакат, представен на събитие в имението Мар-а-Лаго, представяше артистично изображение на елегантен военен кораб, наречен USS Defiant, който разсича бурни води с лазерен лъч.

В бюлетин на ВМС се отбелязва, че корабът ще тежи около 35 000 тона и ще има екипаж до 850 души.