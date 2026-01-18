Пентагонът праща 1500 войници срещу протестиращите в Минесота

Военното министерство на САЩ (Пентагонът) е наредил на около 1500 войници в активна служба да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота, съобщи "Вашингтон пост", позовавайки се на представители на ведомството, предаде БТА.

Армията е разпоредила на подразделенията да се подготвят за разполагане в случай, че насилието в щата ескалира, се казва в статията.

По-рано президентът Доналд Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовете, ако властите в щата не попречат на протестиращите да атакуват имиграционните служители.

"Ако корумпираните политици от Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите от I.C.E., които само се опитват да си вършат работата, ще приложа Закона срещу бунтовете" написа Тръмп в четвъртък, в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл".

В събота, Протестиращи за и против строгата имиграционна политика на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сблъсъци помежду си в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Това стана след като голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (АЙС, ICE), един от основните федерални органи, натоварени с изпълнението на по-строгите мерки за борба с незаконната миграция.

Джейк Ланг, организатор на протеста в подкрепа на правителствената политика, който освен срещу имигрантите бе и с антиислямска насоченост, беше видимо пострадал, с охлузвания и белези по главата. Той бе обявил по-рано, че ще "изгори Корана" на стълбите пред Кметството, но засега не е ясно дали е изпълнил намерението си. Ланг е десен инфлуенсър и един от участниците в щурма на Капитолия от 6 януари, помилвани от Тръмп, а наскоро обяви, че ще се кандидатира за сенатор от Флорида.

Наред с физическите и словесни сблъсъци демонстрантите от двете страни се замеряха със снежни топки и балони с вода. Напрежението приключи, след като на мястото пристигнаха полицейски подкрепления, екипирани за борба с безредици.

Протестите в Минеаполис и столицата на щата Минесота - Сейнт Пол (двата града образуват обща агломерация и са наричани Градовете близнаци, The Twin Cities) в последно време се превърнаха в ежедневие, откакто Министерството на вътрешната сигурност на САЩ разположи там над 2000 свои служители за противодействие на незаконната имиграция и борба с престъпността.

Акциите на правоохранителните органи се посрещат на нож в либералните Градове близнаци. Гражданите недоволстват от това, че служителите на АЙС организират акции за залавяне на мигранти, при които маскирани техни служители извеждат хора от автомобили и домове, използвайки агресивна тактика. Напрежението взе и жертва, Рене Гуд, американска гражданка и майка на три деца, застреляна от служител на АЙС на 7 януари.