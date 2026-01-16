Русия смята Гренландия за датска територия, заяви Песков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия смята Гренландия за датска територия и добави, че ситуацията около сигурността на острова "е извънредна" от гледна точка на международното право, съобщават руски медии.

Преди дни Москва отхвърли твърденията на САЩ, че Русия и Китай застрашават Гренландия.

„Ние, както и останалият свят, със сигурност следим ситуацията около Гренландия. И отбелязваме една много противоречива ситуация. Изхождаме от предпоставката, че Гренландия е територия на Кралство Дания“, заяви говорителят на руския президент, коментирайки плановете на САЩ за установяване на контрол над острова.

„Чухме изявления както от Дания, така и от самата Гренландия, че Гренландия няма намерение да се продава на никого“, подчерта Песков, отбелязвайки, че от своя страна от Вашингтон са чути изявления за формулиране на „парична оферта за придобиване на автономната датска територия под една или друга форма“.

Песков коментира и проявеното от Италия, Франция и Германия желание за подновяване на диалога по украинския въпрос с Русия. По думите му това е значителна промяна, съответстваща на възгледите на Кремъл. "Русия продължава диалога си със САЩ за постигането на мирно споразумение за Украйна, но няма подобен диалог с европейските правителства", уточни Песков.

По думите му Москва се готви да посрещне пратеника на американския Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за мирни преговори, но все още не е определена дата на визитата им.