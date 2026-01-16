Служител на "Атомстройекспорт" е заподозрян във финансиране на украинските въоръжени сили

Автор: Петя Кузева
"Росатом" съдейства за разследването на случая със служител на "Атомстройекспорт" (ASE), който според съобщения в медиите е заподозрян във финансиране на украинските въоръжени сили. Това коментираха лаконично от "Росатом" пред ТАСС.
"Съответните органи провеждат разследване срещу служителя на ASE Михаил Шчербак и оказват необходимото съдействие", съобщиха от държавната корпорация.
Според съобщения в медиите, Шчербак преди това е заемал длъжността заместник-началник на администрацията на Саров в област Нижни Новгород по архитектура и градско развитие.