Служител на "Атомстройекспорт" е заподозрян във финансиране на украинските въоръжени сили

На властите се предоставя необходимото съдействие, заявиха от "Росатом"

"Росатом" съдейства за разследването на случая със служител на "Атомстройекспорт" (ASE), който според съобщения в медиите е заподозрян във финансиране на украинските въоръжени сили. Това коментираха лаконично от "Росатом" пред ТАСС.

"Съответните органи провеждат разследване срещу служителя на ASE Михаил Шчербак и оказват необходимото съдействие", съобщиха от държавната корпорация.

Според съобщения в медиите, Шчербак преди това е заемал длъжността заместник-началник на администрацията на Саров в област Нижни Новгород по архитектура и градско развитие.