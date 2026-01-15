Мирно уреждане на конфликта в Украйна трябва да бъде постигнато възможно най-скоро... Мирът не идва сам по себе си – той се изгражда и то всеки ден

Кризата около Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност, заяви президентът на Руската федерация Владимир Путин, след като прие акредитивните писма на 34 посланици в Кремъл и очерта основните насоки на руската външна политика.

РИА Новости събра ключовите твърдения на руския държавен глава:

Относно ситуацията в Украйна

- Кризата около Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност

- Мирно уреждане на конфликта в Украйна трябва да бъде постигнато възможно най-скоро.

Не всички, включително Киев и столиците, които го подкрепят, са готови за това, но се надяваме, че признаването на тази необходимост ще дойде рано или късно. Дотогава Русия ще продължи последователно да преследва целите си.

- Президентът на Руската федерация предложи да се обсъдят предложения за справедлива архитектура на сигурността, която би помогнала за прекратяване на конфликта: "Неслучайно казват: мирът не идва сам по себе си – той се изгражда и то всеки ден. Мирът изисква усилия, отговорност и съзнателен избор".

- Сигурността на държавите не може да бъде гарантирана за сметка на други, украинската криза беше причинена от игнорирането на законните интереси на Русия.

Относно отношенията с други държави

- Москва е ангажирана да поддържа отношения с тези, които са готови да сътрудничат, и се застъпва за укрепване на централната роля на ООН в световните дела: "Нашата среща се провежда в самото начало на новата година, когато всички ние правим планове за бъдещето и, разбира се, се надяваме, че трудностите и изпитанията, взаимните оплаквания и конфликти ще останат в миналото".

- Ситуацията на международната сцена се влошава все повече и повече. Десетки държави страдат от хаос и беззаконие, като нямат ресурси да се защитят.

Дипломацията, търсенето на консенсус и компромисни решения все повече се заменят с едностранни, дори опасни действия. И вместо диалог между държавите, чуваме монолога на онези, които по право на мощ смятат за допустимо да диктуват волята си, да учат другите как да живеят и да издават заповеди.

- Русия винаги е следвала и ще продължи да следва балансиран и конструктивен политически курс и е ангажирана с идеалите на многополюсен свят.

На събитието присъстват представители на 11 неприятелски настроени държави, включително Франция, Италия, Норвегия, Швеция, както и посланици на Афганистан, Куба, Шри Ланка, Перу, Саудитска Арабия и други държави.

Церемонията се провежда в Александровската зала на Големия Кремълски дворец. Предишната церемония се състоя на 5 ноември 2024 г., когато 28 посланици, включително такива от неприятелски настроени страни, получиха своите акредитивни писма.