Зеленски не взема решения за мир

Ядреният потенциал на целия Запад, включително Великобритания и Франция, трябва да се вземе предвид при разработването на по-благоприятно споразумение за ограничаване на стратегическите оръжия. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

Песков повтори, че Русия уважава позицията на Китай, който не вижда необходимост Пекин да бъде включен в договора.

„В допълнение към тези коментари на служители на американската администрация относно Китай, не бива да забравяме и изявленията на президента Путин, че е невъзможно да се обсъждат и въпроси, свързани със стратегическата стабилност и сигурността, без да се вземат предвид арсеналите на Франция и Великобритания“, добави Песков.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не смята изтичането на новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ) през февруари за проблем, тъй като би предпочел да договори по-благоприятно споразумение. Вашингтон обаче последователно настоява, че ядрените възможности на Китай трябва да бъдат включени в бъдещия договор. В същото време САЩ не сметнаха за необходимо да вземат предвид Новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия (НСТАРТ) на ядрените съюзници от НАТО - Великобритания и Франция.

Русия предложи да продължи да се придържа към ограниченията по Новия СТАРТ още една година след изтичането му, но все още не е получила официален отговор от Вашингтон. Относно участието на Китай, Москва твърди, че това е решение на Пекин и уважава всяко решение на китайската страна.

По думите на Песков, „дойде време Володимир Зеленски да поеме отговорност за вземането на решения, благоприятстващи мира, но той не го прави.”