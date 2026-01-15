Украинските власти обвиняват бившия премиер и лидер на партия „Батькивщина“ Юлия Тимошенко за корупция, заради желанието на Володимир Зеленски да се отърве от политическите си съперници, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев по своя канал Max.

Той сравни политическата борба в Киев с битка между прасета „за правото на достъп до корито с помия“. Зеленски, според Медведев, вероятно е „започнал пълномащабна чистка на потенциалните си конкуренти“, като е назначил Кирил Буданов („човек с терористично минало“ и е вписан в списъка на терористите и екстремистите в Русия) за ръководител на кабинета си и, по молба на Вашингтон, е образувал наказателно дело срещу Тимошенко, „дамата с плитката“.

„Очевидно дамата е решила, че е време да се върне в играта; изборите все още са напълно възможни“, обясни заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Но Медведев отбеляза, че Зеленски не е обърнал внимание на „простите уроци на историята“: „Всеки, който играе без сериозни карти срещу тази дама, трябва да помни, че подобни игри обикновено водят или до кървав „Майдан“, или до срамно бягство на нарушителя от страната“.

Тимошенко е заподозряна в подкупване на депутати от Върховната рада, за да разшири собствената си фракция и да засили политическото си влияние.