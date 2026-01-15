Захарова: САЩ не са страна, исторически близка до Германия

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посочи пред германския външен министър Йохан Вадефул, че твърденията му за историческата близост на Германия със Съединените щати не отговарят на реалността.

Тя обърна внимание на публикацията на Вадефул в социалната мрежа X след пътуването му до САЩ и срещата му с американски конгресмени, в която той отбелязва, че „Германия е свързана със Щатите чрез исторически установени отношения, с които по отношение на разнообразието трудно могат да се сравнят отношенията ни с която и да е друга държава“.

„Трудно е да се нарече Германия „страната, която исторически е най-близка до Америка“. Да, наистина има много хора от немски произход в САЩ, особено в така наречения Германски пояс в Средния Запад. Но германското културно влияние е било доста ограничено през цялата история. То не може да се сравнява с британското, ирландското или италианското наследство“, написа Захарова в Телеграм.

В тази връзка Захарова посочи редица геополитически особености на Германия, които не съответстват на подобни твърдения и реалността.

„Наистина ли германците говорят един и същ език с американците? А какво да кажем за австрийците и швейцарците? А какво да кажем за жителите на Лихтенщайн? Споделя ли Германия обща валута с американците? Същият континент и граница със Съединените щати ли споделя Германия? Същият континент и граница със Съединените щати ли е, че Берлин осъществява търговски, инфраструктурни и интеграционни проекти с Вашингтон?“, отбеляза официалният представител на руското външно министерство. „Наистина ли Съединените щати бяха ръководени от представители на множество германски кралски домове и пруски принцеси станаха ли императрици? А какво да кажем все пак за вековните германо-австрийски връзки? Може би не разбираме напълно значението на думата „универсалност”,” каза още Захарова.