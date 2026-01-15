Валерий Герасимов: Превзехме над 300 кв. км за две седмици

Руските войски са поели контрол на осем населени пункта и контролират повече от 300 кв. км през първите две седмици на януари, предават руски медии. Това заяви началникът на Генералния щаб на ВС на РФ генерал от армията Валерий Герасимов по време на работа в командния пункт на групировката войски "Център“, действаща в района на Днепропетровск.

"За две седмици през януари бяха освободени 8 населени пункта и под наш контрол преминаха над 300 квадратни километра територия“, заявява той.