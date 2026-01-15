Дмитриев: Тръмп даде да се разбере, че Зеленски саботира постигането на мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че Зеленски саботира и забавя мирното споразумение на украинския конфликт. Това мнение изрази специалният представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции  Кирил Дмитриев, предават руски медии.

„На президента Тръмп му е ясно, че Зеленски саботира и забавя постигането на мир“, написа той в социалната мрежа X, коментирайки изявленията на американския президент в интервю за агенция Ройтерс.

Тръмп обясни, че мирното споразумение на конфликта се забавя заради позицията на Киев. Американският президент добави, че руският президент Владимир Путин е готов да сключи сделка.

