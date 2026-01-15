Тръмп: Украйна, а не Русия, бави сключването на мирно споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Ройтерс, че именно Украйна, а не Русия, бави постигането на евентуално мирно споразумение за прекратяване на войната.

Изявлението на американския лидер рязко се разминава с позицията на европейските съюзници, които многократно са посочвали, че Москва не демонстрира реална готовност да сложи край на конфликта, отбелязва британската агенция.

В ексклузивното интервю, дадено в сряда в Овалния кабинет, Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е готов да прекрати продължаващата вече близо четири години война. По думите му обаче украинският президент Володимир Зеленски подхожда по-предпазливо към възможността за сделка.

„Мисля, че той е готов да сключи сделка“, каза Тръмп за Путин. „Украйна е по-малко готова да направи това“, добави американският президент.

Попитан защо усилията на САЩ за посредничество все още не са довели до край на най-мащабния сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмп отговори лаконично: „Зеленски“.

Изказването подсказва за ново разочарование на Тръмп от украинския лидер, отбелязва Ройтерс. Двамата президенти имат дългогодишни напрегнати отношения, въпреки че през първата година от втория мандат на Тръмп се наблюдаваше известно подобрение в контактите им.