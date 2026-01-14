Уиткоф и Кушнер планират визита в Москва за среща с Путин

Още по темата: Русия приема нова танкова тактика в неочаквана офанзива 12.01.2026 16:32

Киев се надява да финализира споразуменията в Давос

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се опитват да пътуват до Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, тъй като пратениците на Доналд Тръмп работят за постигане на мирно споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна, според хора, запознати с въпроса.

Източниците, пожелали анонимност, за да обсъдят частни разговори, казаха, че срещата може да се състои този месец, но предупредиха, че плановете не са окончателни и че времето може да се промени поради събитията в Иран, където повече от две седмици безредици разтърсват страната.

Все още не е ясно колко е заинтересован Путин от тази втора среща с двамата, и това изглежда е основната пречка за определянето на дата, заяви един от източниците.

Американски и украински представители приветстваха значителния напредък, постигнат през последните дни по 20-точковия план за прекратяване на боевете, като заявиха, че около 90% от него е изпълнен, въпреки че остават ключови спорни въпроси, пише Bloomberg.

Кремъл досега се придържа към искането Украйна да изтегли войските си от останалите райони в източната част на Донбас, които неговите сили не са успели да превземат. Киев вместо това предложи замразяване на настоящата линия на контакт или взаимно оттегляне на двете страни от фронта, за да се създаде буферна зона.

Москва също е против разполагането на войски на НАТО в Украйна и иска окупираните от нея територии да бъдат признати за руски, заявиха някои от източниците. Контролът над атомната електроцентрала в Запорожие, която е превзета от силите на Кремъл, и съдбата на около 300 милиарда долара замразени активи на руската централна банка също остават нерешени.

Американските официални представители ще представят най-новите проекти на плановете на Путин и неговия екип, заявиха други източници.

Очаква се дискусиите да обхванат гаранциите за сигурност, които САЩ и Европа ще предоставят на Украйна, за да се гарантира спазването на всяко мирно споразумение, както и възстановяването на страната след войната.

Тръмп заяви по-рано този месец, че „не е възхитен“ от Путин, но не е ясно дали е склонен да увеличи натиска върху Москва въпреки подновеното разочарование. САЩ са подготвили допълнителни санкции, в случай че президентът реши да предприеме действия във връзка с продължаващото отхвърляне на мирно споразумение от страна на Русия.

Междувременно САЩ, Европа и Украйна са близо до споразумения по тези гаранции за сигурност – включително начини за наблюдение на всяко примирие, възпиране на Русия от повторни атаки и реагиране, ако тя все пак атакува – както и споразумения, обхващащи бъдещото икономическо развитие и просперитет на Украйна.

Киев се надява да финализира споразуменията в Давос по време на Световния икономически форум по-късно този месец, на който се очаква да присъстват Тръмп и европейските лидери.

Уиткоф и Кушнер, който е зет на Тръмп, посетиха Москва и се срещнаха с Путин през декември. По време на това пътуване преговорите продължиха почти пет часа, но не доведоха до пробив. Уиткоф се срещна с Путин в Русия шест пъти през миналата година.