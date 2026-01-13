Труд
Гренландия (Инфографика)
Труд news
Свят
22:00
13.01.2026
Най-големият остров на света е автономна територия в Кралство Дания.
16:01
13.01.2026
Украйна атакува фабрика за дронове и авиозавод в Таганрог
14:50
13.01.2026
Как Путин и Джордж Буш се сближиха по отношение на тероризма
12:33
13.01.2026
Археолози откриха древен артефакт с ужасяващо смъртно предупреждение
10:24
13.01.2026
Газпром настъпва на юг: Рекорден ръст на износа за Централна Азия и Кавказ
09:34
13.01.2026
Тайна оръжейна сделка: Иран въоръжава Русия с ракети за 2,7 млрд. долара
20:47
12.01.2026
Дрон порази Судан, има десетки загинали
16:03
12.01.2026
Цената на златото счупи нов рекорд, активите-убежища все по-търсени
16:02
12.01.2026
Историята се повтаря: политиката от 1900 г. и въпросът кога ще започне Трета световна война
Мнения
Как ЕС финансира НПО-тата с вашите данъци (ВИДЕО)
18:41
13.01.2026
902
Виктор Блъсков
Изхвърлят мадуровките, скенери броят гласовете
10:10
13.01.2026
4 592
Павлина Живкова
Мицкоски не иска „пржино“, стяга се за избори
09:47
13.01.2026
1 501
Костадин Филипов
Пенсионери крепят пазара на труда
09:46
13.01.2026
1 145
Стефан Кючуков
Симеон Матев, доцент по климатология, пред „Труд news“: И 2026 година ще е по-топла от нормите
09:44
13.01.2026
504
Павлина Живкова
Слави към Северна Македония: Ще видите ЕС през крив макарон
09:09
13.01.2026
946
Труд онлайн