Украйна атакува фабрика за дронове и авиозавод в Таганрог

Украински дронове атакуваха тази нощ фабрика за дронове и авиационно предприятие в руския град Таганрог, Ростовска област, съобщиха руски и украински медии.

Жители на Таганрог разказват в социалните мрежи, че засегнатите компании са фабриката за бойни дронове, контролни системи и системи за водене на електронна война "Атлант Аеро", както и авиационния научно-технически комплекс "Бериев".

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди атаката в областта. "Силите за противовъздушна отбрана в момента отблъскват въздушната атака в Таганрог. Все още се изясняват последиците от атаката на място", уточни губернаторът.

За удара потвърдиха от украинската армия и Службата за сигурност на Украйна.

„Унищожаването на това съоръжение ще намали способността на противника да произвежда безпилотни летателни апарати и ще отслаби способността на руския агресор да нанася удари по цивилни цели в Украйна“, обясниха от Генералния щаб на ВСУ.

„Специалният оперативен център „Алфа“ на СБУ, заедно с части на украинския флот, нанесоха удар по производствените сгради на завода „Атлант Аеро“, разположен в Таганрог, Ростовска област, Русия. Ударите доведоха до серия от силни експлозии и пожар“, заявиха от СБУ.

Съобщени са експлозии и пожар в близост до производствените сгради. Размерът на щетите се установява.