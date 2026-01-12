Историята се повтаря: политиката от 1900 г. и въпросът кога ще започне Трета световна война

Рузвелт беше станал жертва на атентат

На 14 октомври 1912 г. Теодор Рузвелт излезе на сцената на митинг в Милуоки, за да се обърне към публиката, която беше дошла да чуе предложенията му за президентските избори.

„Моля ви да бъдете възможно най-тихи“, каза той с голямо спокойствие. „Току-що ме простреляха“.

Рузвелт беше станал жертва на атентат и никой не беше забелязал. Военният му опит го беше научил, че ако не плюе кръв, това означава, че куршумът не е пробил белия дроб, така че той изнесе речта си, която продължи 90 минути, без да се оплаче и без да получи медицинска помощ. Никога преди това публиката не беше слушала с толкова уважение думите на политик, пише El Mundo.

Речта спаси живота на Рузвелт. Буквално. 50-те листа, които държеше под жилетката си на нивото на гърдите, действаха като бронежилетка, която ограничи удара и предотврати фатален край.

На 13 юли 2024 г. Доналд Тръмп изнасяше пламенна реч пред хиляди поддръжници в панаирния комплекс в Пенсилвания, когато се чуха изстрели. Един от тях леко го рани в дясното ухо. Веднага след това кандидатът за президент беше блокиран от членове на тайните служби, които го защитиха с телата си.

Малко личности са толкова различни, колкото Рузвелт и Тръмп.

Единият беше историк, фермер и военен герой, докато другият е предприемач в областта на недвижимите имоти, градски жител и голфър. Въпреки това тези събития разкриват много повече от два неуспешни опита за покушение: те отразяват и две епохи, които си приличат много повече, отколкото осъзнаваме.

Това е твърдението на историка Найъл Фъргюсън, който публикува кратко есе в The Free Press, озаглавено „Залавянето на Мадуро ни връща в бъдещето“. Неговата теза е, че през 2026 г. преживяваме повторение на миналото.

Просто сменете имената. Заменете Венецуела на Мадуро с края на Испанска Куба; САЩ и Китай с Британската империя и Германия на кайзер Вилхелм; политиката на Тръмп за депортиране с расисткия имиграционен контрол в Съединените щати преди век... Всичко изглежда много подобно.

„Периодът от 1870 до 1914 г. е много по-близък до нашето настояще, отколкото този на Втората световна война, в това не се съмнявам“, заявява Хуан Луис Манфреди, професор по международни отношения в Университета Кастиля-Ла Манча, който подкрепя ретрофутуристичния подход на Фъргюсън. „Стигнахме до този момент след разпадането на либералния международен ред, основан на свободната търговия, демокрацията като желан идеал и космополитизма. Сега те са заменени от своите противоположности: тарифи, авторитаризъм и национализъм.“

Всичко е с главата надолу. Новата Венецуела може да се превърне във всичко - от протекторат на САЩ до „Чависта Делсинато“ или дори в легитимна демокрация, ако се проведат свободни избори. Възможно е дори Доналд Тръмп да влезе в Гренландия с шейна или китайците да се осмелят да нахлуят в Тайван, без никой да му мигне окото.

Според немския историк Робърт Герварт, директор на Центъра за военни изследвания в Университетския колеж в Дъблин, живеем в епоха на пълна несигурност.

Един от ключовете към този исторически паралел беше разкрит от Доналд Тръмп миналия декември, когато публикува новата Стратегия за национална сигурност на САЩ (NSS), която включваше термина „Королар на Тръмп“, пряка алюзия към Королара на Рузвелт.

Тези решителни ходове на Белия дом са фокусирани тази седмица върху Гренландия, която представлява най-новия пример за завръщане към много по-колониален, отколкото либерален стил на дипломация. Това е гледната точка във Вашингтон, Москва, а също и в Пекин.

Така че, според Фъргюсън, цялата тази борба за суперсили не е нищо повече от смяна на етикети, която няма нищо общо със Студената война и съветския враг. Тя се връща много по-назад.

Именно в този сравнителен поглед върху международните отношения Фъргюсън намира страховит опонент в лицето на своя сънародник Ричард Дж. Еванс, историк като него и автор на „Трилогията за Третия райх”.

Според Еванс, ние, европейците, сме повече от валсове, торта Захер, дори филми за императрица Сиси и цитати от Берланга. Накратко, той не приема маргиналната роля, която ни отрежда неговият сънародник Фъргюсън.

Друг симптом на връщането назад на политическия часовник са митата.

Ако има неоспорим недостатък в ретрофутуристичния подход на Фъргюсън, това е, според консултираните експерти, въздействието на социализма, който той очаква в Съединените щати. Британският историк твърди, че в тази страна се задава контраатака отляво.

Натискът върху Гренландия показва, че дипломацията в колониален стил се е завърнала, замествайки либералния ред.

От своя страна, имиграционната политика, която често е свързвана с историята на пандемиите, също предлага общи елементи между двете епохи.

Изкуственият интелект има много да каже по този въпрос. Въпреки че много икономисти предупреждават за опасния балон на фондовия пазар, който създава и който може да предизвика мегафинансова криза, никой не се съмнява в неговия трансформативен потенциал през следващите десетилетия.

Фъргюсън не е изненадан, че изкуственият интелект има повече общо с 19-ти век, отколкото с научната фантастика, тъй като неравенствата, създадени от технологията, биха могли да ни върнат към отминали епохи, когато е имало огромни разлики в качеството на живот между социалните класи.

Твърде рано е да се знае, както е твърде рано да се знае дали последното пророчество на Фъргюсън ще се сбъдне:

„Единственият въпрос във външната политика е кога ще започне, а не дали ще започне Трета световна война.“