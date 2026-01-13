Още по темата: Газпром настъпва на юг: Рекорден ръст на износа за Централна Азия и Кавказ 13.01.2026 10:24

„Газпром“ съобщи, че е увеличил износът за съседните си страни, по-специално за Централна Азия и Кавказ“ през 2025 г. Това съобщи компанията на своя телеграм канал.

В същото време компанията е увеличила продажбите на газ за Китай до 38,8 милиарда кубически метра през 2025 г.

Предварителните обеми на доставките през 2025 г. надвишават подобни данни за 2024 г. с 24,8%. „ Компанията е изнесла повече газ по тръбопроводи за Китай, отколкото за европейската далечна чужбина (включително Турция) взети заедно“, се казва в изявлението.

Доставките на руски газ за Китай са по силата на дългосрочно споразумение за покупко-продажба на газ между „Газпром“ и китайската енергийна компания CNPC. Преди това рекордният дневен рекорд за доставки на руски газ за Китай по тръбопровода „Силата на Сибир“ беше поставен в началото на декември 2025 г.

„Газпром“ съобщи по това време, че това е десетият пореден рекорд, откакто тръбопроводът е достигнал максималното си договорно ниво на 1 декември 2024 г.