Дрон порази Судан, има десетки загинали

Удар с дрон, нанесен от суданската паравоенна групировка "Сили за бърза подкрепа" по военна база на суданските въоръжени сили, е отнел живота на 27 души. При удара са били ранени 73-ма души, съобщиха здравните власти в региона, цитирани от Франс прес.

Според източник от службите за сигурност ударът е бил извършен, докато в базата се е състояла среща на високо равнище с участието на военни офицери, служители на службите за сигурност и висши правителствени представители от няколко държави.