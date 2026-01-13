Тайна оръжейна сделка: Иран въоръжава Русия с ракети за 2,7 млрд. долара

Техеран е доставил и дронове „камикадзе“ Shahed-136 и е споделил технологии

Според западен представител на службите за сигурност, пожелал анонимност, Иран е продал на Русия ракети на стойност близо 3 милиарда долара, за да подпомогне войната на президента Владимир Путин в Украйна.

Покупките включват стотици балистични ракети с къс обсег Fath-360, близо 500 други балистични ракети с къс обсег и приблизително 200 ракети земя-въздух, съобщава Bloomberg.

Според оценката, от края на 2021 г. Русия е похарчила над 4 милиарда долара за иранско военно оборудване.

Според оценка на западен представител на службите за сигурност, Иран е продал на Русия ракети на стойност близо 3 милиарда долара, за да подпомогне почти четиригодишната война на президента Владимир Путин в Украйна.

Договорите с Москва, започващи от октомври 2021 г. – преди началото на войната – за балистични и ракети земя-въздух възлизат на около 2,7 милиарда долара, заяви служителят, който говори при условие за анонимност.

Покупките включват стотици балистични ракети с къс обсег Fath-360,

близо 500 други балистични ракети с къс обсег и приблизително 200 ракети земя-въздух, свързани с противовъздушни отбранителни системи.

Москва и Техеран се сближиха след пълномащабната инвазия на Путин в Украйна през февруари 2022 г. Конфликтът предизвика мащабни санкции срещу Москва и най-сериозното противопоставяне на Кремъл със Запада от времето на Студената война, докато доставките на оръжие от Иран за Русия допълнително задълбочиха партньорството между двете страни.

Иранското външно министерство също не отговори веднага на искане за коментар. Има сериозни ограничения в интернет и в страната е почти пълно затъмнение.

Според оценката, Иран е доставил милиони боеприпаси и снаряди, което не представлява цялото количество, закупено от Москва от Техеран, тъй като се очаква да бъде доставено още оборудване.

Техеран е доставил и дронове „камикадзе“ Shahed-136 и е споделил технологии, които са позволили на Русия да ги произвежда вътрешно под името „Geran-2“, като част от договор за 1,75 милиарда долара, подписан в началото на 2023 г.

Общо Русия е похарчила повече от еквивалента на 4 милиарда долара за иранско военно оборудване от края на 2021 г., според оценката.

Иран, чието правителство потиска продължаващите насилствени протести, се стреми да задълбочи връзките си с Русия, започвайки от 2010-те години, раздразнен от способността на Запада да го изолира заради ядрената програма на страната.

Въпреки че Иран подписа стратегическо партньорство с Русия през януари 2025 г., то не съдържа пакт за взаимна отбрана, а Москва не предложи никаква осезаема помощ на Техеран по време на израелските и американските удари срещу Иран миналата година. Русия изгражда търговски маршрут с Техеран, свързващ го с Индия, в опит да отслаби въздействието на санкциите, а официални лица обсъждат засилване на финансовото и банковото сътрудничество.