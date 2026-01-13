Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, преди тя да стане част от Русия

Още по темата: Тръмп: Ще завладеем Гренландия по лесния или по трудния начин 10.01.2026 10:11

Завземането на Гренландия би било от полза за всички

Правителството на САЩ трябва да побърза с анексирането на Гренландия. В противен случай жителите на острова може да гласуват за присъединяване към Русия. Това каза Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, по повод законопроекта за „анексиране и държавност“ на Гренландия, внесен в Конгреса на САЩ от републиканеца Ранди Файн.

Според Медведев, завземането на Гренландия би било от полза за всички и би решило няколко „проблема“ едновременно.

„Тръмп трябва да побърза. Според непотвърдена информация, след няколко дни може да се проведе изненадващ референдум, на който жителите на всички 55 000 жители на Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия. И това е всичко! Край на звездите на знамето. И Русия ще има нов – 90-ти – федерален субект“, написа Медведев в Max.

Според него, ако Гренландия бъде анексирана, Тръмп ще има нова позиция – изпълняващ длъжността президент на Гренландия – подобно на начина, по който американският лидер наскоро се нарече „действащ длъжността президент на Венецуела“ в социалната мрежа Truth Social.

Припомняйки скорошната операция във Венецуела и отвличането на нейния президент Николас Мадуро, което Вашингтон оправда, позовавайки се на господството на престъпността и наркокартелите в републиката, Медведев иронично нарече Гренландия „жилище на адското зло“, а столицата ѝ Нуук, град с 19 700 жители, „мегаполис“ и „гнездо на стършели на наркомафията в огнище на апокалиптично зло“.

„В резултат на уникална военна операция би било възможно да се заловят и подведат под отговорност всички европейски негодници, които искаха да унищожат Съединените щати и защитаваха покварената обител на адското зло – така наречената Гренландия“, каза още Медведев.