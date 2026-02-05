Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха реактивната система за залпов огън HIMARS 04.02.2026 09:17

Артилерията на групировката унищожи и център за управление на дронове

Оператори на безпилотни летателни апарати от групировката „Восток“ унищожиха украински самоходни оръдия и гаубица, използвайки баржиращи боеприпаси „Ланцет“ и дронове FPV, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оператори на ударни безпилотни летателни апарати от силите за безпилотни системи на групировката „Восток“ идентифицираха скрита огнева позиция на самоходна артилерийска установка на украинските въоръжени сили в Запорожка област. След уточняване на координатите, екипажите унищожиха артилерийската установка с комбинирани удари от дрон FPV и баржиращ боеприпас „Ланцет”. Операторите регистрираха и теглена гаубица 2А65 „Мста-Б“, придвижваща се към позиция. Веднага след достигане на огневата позиция гаубицата беше унищожена от удар на „Ланцет”“, се казва в изявлението.

Артилерията на групировката унищожи и център за управление на дронове на украинските въоръжени сили в Запорожка област. Руски оператори на дронове го засекоха от завръщащ се украински дрон и предадоха координатите на разпоредба на 152-мм самоходно оръдие „Гиацинт-С“. Целта беше унищожена.