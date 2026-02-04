Руски войски освободиха Степановка в Донецката народна република и Староукрайнка в Запорожка област, докладва министерството на отбраната на Руската федерация.

"Части от Южната група войски, в резултат на активни операции, освободиха село Степановка в Донецката народна република. Части от Източната група войски продължиха да напредват дълбоко в отбраната на противника и в резултат на решителни действия освободиха село Староукрайнка в Запорожка област", ​​съобщиха от военното ведомство.