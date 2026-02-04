Кремъл: Русия ще защитава интересите си в Арктика

Още по темата: Мелони: Арктика трябва да бъде приоритет за ЕС и НАТО 16.01.2026 15:11

Имаме значителни интереси в Арктика

Русия ще защитава интересите си в Арктика; регионът е „неин собствен“. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, коментирайки забележките на ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас относно необходимостта от нова политика на сигурност на ЕС в региона, съобщават руски медии.

„Отворени сме за сътрудничество. Имаме значителни интереси в Арктика, които ще защитаваме, използвайки пълния арсенал от международното право. Ако представителите на ЕС говорят за нова политика, насочена към международно сътрудничество, тогава това е добре дошло. Ако говорят за конфронтация, която в момента е доста модерна в Брюксел, тогава е малко вероятно да я приветстваме и е малко вероятно тя да има някакъв положителен ефект“, заяви Песков.

Същевременно Песков отбеляза факта, че за Русия, за разлика от повечето страни от ЕС, този регион е „неин собствен“.