Мелони: Арктика трябва да бъде приоритет за ЕС и НАТО

Премиерът на Италия е на посещение в Япония

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че Арктика трябва да бъде приоритет както за НАТО, така и за Европейския съюз, предаде АНСА.

„Италия е убедена, че Арктика винаги трябва да бъде във фокуса на ЕС и НАТО. Атлантическият алианс трябва да развие координирано присъствие в региона, което да предотвратява напрежение и да реагира на намесата на други държави“, подчерта Мелони по време на посещението си в Япония.

Районът става все по-важен на световната сцена, особено след изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението на Съединените щати да поемат контрол над Гренландия.

Междувременно външният министър Антонио Таяни представи в Рим стратегията на Италия за Арктика.

„Фокусът върху Арктика не е новост за Европа и Италия. Винаги сме признавали ключовата роля на този регион“, каза той.

Таяни обясни, че Италия подготвя бизнес мисия в Арктика чрез посолството си в Копенхаген и планира кръгла маса за обсъждане на въпроси, свързани с отбраната и енергетиката.