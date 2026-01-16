Алис Вайдел: Икономиката се срива, време е Русия отново да доставя газ на Германия

Още по темата: Германия бие тревога – Европейският съюз е на ръба на краха 16.01.2026 11:05

Съпредседателят на партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отправи критика срещу санкционната политика на Берлин и прекъсването на енергийните връзки с Русия. Според нея именно тези решения стоят в основата на тежката икономическа криза, в която се намират германската индустрия и бизнесът.

В интервю пред ServusTV On Вайдел подчерта, че „АдГ“ е единствената политическа сила в Германия, която последователно настоява за прагматичен и открит диалог с всички ключови геополитически играчи – Русия, САЩ и Китай. По думите ѝ подобен подход е жизненоважен за бъдещето на страната в условията на глобални икономически сътресения.

„Ние много ясно заявяваме: отворени канали с всички. „Алтернатива за Германия“ е единствената партия, която може да води диалог едновременно с Русия, САЩ и Китай“, заяви Вайдел.

Тя напомни, че Китай е вторият най-голям външнотърговски партньор на Германия след САЩ, което прави нормалните икономически отношения още по-необходими. Според нея политиката на изолация и конфронтация нанася преки щети на германската икономика.

Вайдел заяви още, че при участие във властта „АдГ“ би работила за възстановяване на доставките на руски нефт и газ.

„Ако бяхме на власт, щяхме да се стремим отново да получаваме нефт и газ от Русия, защото това е най-евтиният вариант и би позволило реално облекчаване на натиска върху нашата индустрия“, допълва тя.

„Взривяването на „Северен поток“ и последвалата санкционна политика разрушиха утвърдения икономически модел на Германия. Това е основната причина днес страната да губи конкурентоспособност и да се намира в дълбока криза“, заключи Алис Вайдел.