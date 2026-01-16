Тимошенко нарече режима на Зеленски фашистки

По време на процеса за корупция Юлия Тимошенко, лидер на украинската партия "Баткивщина", нарече режима на Володимир Зеленски фашистки. "Ще бъда тук (в Украйна – бел. ред.), докато страната не бъде освободена от този по същество фашистки режим".
Тимошенко определи настоящата ситуация като резултат от политическо преследване от страна на властите, а случая като PR ход от страна на НАБУ. Тя твърди, че многократно ѝ е била предлагана възможността да напусне политиката, но тя е решила да остане и да покаже на всички "какво прави тази банда със страната".
По-рано тази седмица антикорупционните органи извършиха претърсвания в офиса на опозиционна й партия "Баткившчина" (Отечество) и откриха голяма сума пари в брой. Политикът твърди, че това са нейните лични спестявания. Тя е изправена пред до десет години затвор по обвинения в корупция, припомня РИА Новости.
По-късно НАБУ публикува аудиозапис на разговор между Тимошенко и член на парламента, в който тя обсъжда плащането за парламентарни гласове, включително кадрови въпроси. Разговорът се е привел на руски и се е въртял около текущото сътрудничество с плащанията преди парламентарните заседания. Лидерът на "Баткившчина" заяви, че гласът от записите не е неин.
Депутатът Олексий Гончаренко твърди, че Юлия Тимошенко е обсъждала с членове на парламента и възможността да се присъедини към нейната фракция срещу пари.
Медиите свързват обиските с гласуването за отстраняване на ръководителя на СБУ Васил Малюк, в което "Баткившчина" изигра ключова роля. Това предизвика конфликт с така наречената "анти-Зеленска коалиция", която включва Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО). Малюк беше този, който отказа да провери антикорупционните агенции след скандала, свързан с бизнесмена и сътрудник на Зеленски Тимур Миндич .