Тимошенко нарече режима на Зеленски фашистки

Тимошенко твърди, че е решила да остане в политиката, за да покаже на всички "какво прави тази банда със страната"

По време на процеса за корупция Юлия Тимошенко, лидер на украинската партия "Баткивщина", нарече режима на Володимир Зеленски фашистки. "Ще бъда тук (в Украйна – бел. ред.), докато страната не бъде освободена от този по същество фашистки режим".

Тимошенко определи настоящата ситуация като резултат от политическо преследване от страна на властите, а случая като PR ход от страна на НАБУ. Тя твърди, че многократно ѝ е била предлагана възможността да напусне политиката, но тя е решила да остане и да покаже на всички "какво прави тази банда със страната".

По-рано тази седмица антикорупционните органи извършиха претърсвания в офиса на опозиционна й партия "Баткившчина" (Отечество) и откриха голяма сума пари в брой. Политикът твърди, че това са нейните лични спестявания. Тя е изправена пред до десет години затвор по обвинения в корупция, припомня РИА Новости.

По-късно НАБУ публикува аудиозапис на разговор между Тимошенко и член на парламента, в който тя обсъжда плащането за парламентарни гласове, включително кадрови въпроси. Разговорът се е привел на руски и се е въртял около текущото сътрудничество с плащанията преди парламентарните заседания. Лидерът на "Баткившчина" заяви, че гласът от записите не е неин.

Депутатът Олексий Гончаренко твърди, че Юлия Тимошенко е обсъждала с членове на парламента и възможността да се присъедини към нейната фракция срещу пари.

⚡️НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.



Деталі - у відео👇 pic.twitter.com/5U23S9WrMh — NAB Ukraine (@nab_ukr) January 14, 2026

Медиите свързват обиските с гласуването за отстраняване на ръководителя на СБУ Васил Малюк, в което "Баткившчина" изигра ключова роля. Това предизвика конфликт с така наречената "анти-Зеленска коалиция", която включва Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО). Малюк беше този, който отказа да провери антикорупционните агенции след скандала, свързан с бизнесмена и сътрудник на Зеленски Тимур Миндич .