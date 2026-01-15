Антикорупционната прокуратура иска над милион долара гаранция за Тимошенко

Очаква се съдебното заседание да се проведе на 16 януари

В петък Специалната антикорупционна прокуратура (САП) на Украйна ще поиска от съда да наложи гаранция от 1,1 милиона долара и определени задължения като превантивна мярка срещу лидера опозиционна партия "Баткившчина" (Отечество) Юлия Тимошенко, която е обвинена в подкупване на депутати. Това съобщи украинското издание "Бабел", позовавайки се на говорителя на САП Олга Постолюк, предава ТАСС.

Според Постолюк, прокурорите са подали искането в четвъртък и очакват съдебно заседание в петък.

На 14 февруари украинските медии съобщиха, че антикорупционните органи са извършили претърсвания през цялата нощ в офиса на партията "Баткившчина" в Киев във връзка със случай на подкупване на членове на парламента. Лидерът на партията Юлия Тимошенко по-късно потвърди претърсванията. САП обяви, че на Тимошенко е повдигнато обвинение. Делото е по члена за подкупване на длъжностно лице; в случая с председателя на "Баткившчина" това се отнася за членове на парламента. Тя е изправена пред от 5 до 10 години затвор.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) публикува аудиозапис на разговорите на Тимошенко с членове на Радата във връзка със случай на подкуп. Според записа, Тимошенко е предлагала на членовете на Върховната рада 10 000 долара на месец в замяна на гласуване в парламента по определен начин. В записите Тимошенко заявява, че целта ѝ е да "пречупи мнозинството" в парламента. Според НАБУ разговорите са се провели на 12 януари, а политикът е обсъждал гласуването по законопроекти, предложени за текущата пленарна седмица, включително тези за разместване на правителството.