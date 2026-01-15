Британски дипломат е експулсиран от Русия

Има две седмици да напусне страната

Британски дипломат е изгонен от Русия заради това, което британското външно министерство описа като „злонамерени и неоснователни обвинения“ в шпионаж.

Дипломатът, чието име не се споменава, има две седмици да напусне страната, заяви руското външно министерство, след като получи информация „относно връзката на дипломатически служител в посолството с британските тайни служби“, пише The Guardian.

В Telegram канала на министерството се казва, че британският заместник-ръководител на мисията Данае Дхолакия е бил призован, за да бъде информиран, че дипломатът е изгонен.

Министерството заяви, че Москва няма да „толерира дейността на недекларирани британски разузнавачи в Русия“ и че Русия ще реагира решително, ако Обединеното кралство „ескалира ситуацията“.

„Беше отправено и предупреждение, че ако Лондон ескалира ситуацията, руската страна ще даде решителна „огледална“ реакция“, добавиха от министерството.

Външното министерство на Великобритания заяви, че действията на Москва са „от отчаяние“ и че Великобритания обмисля своя отговор.

Говорител заяви: „Това не е първият път, когато Кремъл отправя злонамерени и неоснователни обвинения срещу нашия персонал.

Насочването им към британски дипломати е продиктувано от отчаяние, а подобни действия подкопават основните условия, необходими за функционирането на дипломатическите мисии. Внимателно обмисляме нашите варианти за отговор.“

Русия и САЩ се ангажираха да възстановят нивата на персонала в посолствата си в началото на миналата година като част от офанзивата на американския президент Доналд Тръмп за спечелване на благоразположението на Москва, която беше остро критикувана в Европа.

Русия и Великобритания периодично експулсират дипломатите си от началото на войната в Украйна. Най-наскоро, през март миналата година, Русия експулсира британски дипломат и съпругата на друг, твърдейки, че двамата са били шпиони.