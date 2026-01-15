Тимошенко обвини Зеленски в корупция на фона на обиските по нейния случай за подкуп

След обвиненията в корупция от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), Юлия Тимошенко, ръководител на украинската опозиционна партия "Баткившчина" (Отечество), се обърна към Върховната рада, където обяви борба с корупцията и обвини в това президента на страната Володимир Зеленски.

"Украйна се превърна в център на корупция на всяко ниво – от държавния глава до най-ниския чиновник. Борихме се и ще продължим да се борим с широко разпространената корупция, която е проникнала във всички клонове на управлението в Украйна", заяви тя (цитирана от Страна).

На 14 януари Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) публикува аудиозапис на разговор с ръководителя на фракция във Върховната рада относно плащането за парламентарни гласове. Агенцията не разкри името на ръководителя на фракцията в публикацията си, но вече е известно, че въпросното лице е Тимошенко. Тя е заподозряна в организиране на преговори с отделни членове на парламента "относно прилагането на системен механизъм за предоставяне на неправомерни облаги в замяна на лоялно поведение по време на гласуване".

На 14 януари вестник "Обозревател" съобщи за претърсвания на Тимошенко и Давид Арахамия, лидер на фракцията "Слуга на народа". По-късно Тимошенко потвърди , че антикорупционните органи са извършили претърсвания на офиса на партията във връзка с разследване за корупция. Тя определи претърсването като "мащабен PR трик".

⚡️НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.



Деталі - у відео👇 pic.twitter.com/5U23S9WrMh — NAB Ukraine (@nab_ukr) January 14, 2026

Лидерът на украинската опозиционна партия "Баткившчина" (Отечество) и бивш премиер на Украйна Юлия Тимошенко е предлагала на членовете на Върховната рада (украинския парламент) 10 000 долара на месец в замяна на конкретни парламентарни гласове, както се разкрива в аудиозаписи, публикувани от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) на Украйна. Подкупите са били в американски долари, а в записа Тимошенко говори на руски език.

Председателят на Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) на Украйна Олга Постолюк потвърди обвиненията срещу Тимошенко, която е изправена пред от пет до десет години затвор.