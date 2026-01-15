Европа е в отчаяние, защото осъзнава, че нейният "златен век" приключи. Това заяви почетният председател на президиума на руския Съвет по външна и отбранителна политика Сергей Караганов в интервю пред Тъкър Карлсън. По думите му, "тази война може и трябва да приключи, само когато Русия постигне пълно поражение на Европа, без да унищожава Европа", пишат руски медии, цитирани от "Гласове".

"Ние не воюваме срещу Украйна. Ние воюваме срещу Европа, която е била източник на всички беди и всички злини в историята на човечеството, на двете световни войни, а европейските страни са нахлували няколко пъти у нас - последният път беше през 1941-1945 г., когато 95% от европейските страни дойдоха тук под знамената на Хитлер. Не е за вярване, че след всичките им поражения не са си научили урока, те все още натискат за голяма война. Мисля, че причината е пълният провал на съвременния европейски елит", каза Караганов.

"В основата на войната в Украйна е злото в Европа, което между другото няколко пъти въвлече Съединените щати във война и което е източник на най-лошите неща в историята на човечеството, включително, разбира се, световни войни, расизъм, колониализъм и много други лоши неща. Сега включително те са основният източник на постчовешки ценности, които бяха изнесени, включително в САЩ, които сега се борят срещу тях. Не говоря за цяла Европа - там има много почтени хора и дори добри държави", посочи Сергей Караганов.

Според него сегашният европейски елит иска да продължи конфронтацията с Русия, за да спаси себе си, заради всички грешки, които направи.

"Техните проблеми са много по-дълбоки и това не е Украйна, не е територията, а че Европа се връща към най-лошото в себе си. Това е източникът на всички злини в човешката история", добави Караганов.