Медведев: Европейските държави вероятно ще предадат Гренландия на САЩ

Въпреки силните изявления, европейските държави вероятно ще предадат Гренландия на САЩ, което ще създаде голям прецедент за международната общност. Това заяви днес Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, коментирайки изявленията на френския президент Еманюел Макрон за "безпрецедентните последици“ от евентуално нарушаване на суверенитета на Дания от Вашингтон, предава Таnjug.

"Петелът пропя, че ако суверенитетът на Дания бъде нарушен, последствията ще бъдат безпрецедентни. Чудя се какво ще се случи? Ще отвлекат ли американския президент? Ще започнат ли ядрена атака срещу съюзник? Не, разбира се, че не. Просто ще предадат Гренландия“, заяви Медведев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че е необходимо Гренландия да се присъедини към САЩ заради ''пролуки'' в отбраната на острова.