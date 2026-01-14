Русия обвини Украйна за атаката с дронове срещу гръцкия танкер в Черно море

Министерството на отбраната на Русия обвини Украйна за атака с дронове срещу гръцкия петролен танкер „Матилда“ в Черно море, извършена вчера, съобщава Франс прес.

По данни на руското ведомство плавателният съд, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван от два украински дрона на около 100 километра от руския град Анапа, в Краснодарския край. След удара е бил подаден сигнал за бедствие.

Дронове поразиха вчера два петролни танкера в Черно море, включително един, нает от американската петролна компания "Шеврон" (Chevron), плаващи към терминал на руското крайбрежие, съобщиха засегнатите компании, цитирани от Ройтерс.

Гръцките власти осъдиха атаката срещу двата гръцки танкера, без да посочват кой стои зад нея.