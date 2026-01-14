„Страшният съд“ на Русия се задейства! Отправи четири кодирани съобщения

Руското радио „Страшният съд“ се активира, излъчвайки секретни кодове, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че разузнаването на страната предупреждава за нови масирани удари през следващите дни.

„В следващите дни този удар може да се осъществи“, каза той на украинците, позовавайки се на разузнавателни източници.

Според Daily Star целта на атаките на Кремъл е да остави украинците без вода, парно и електричество през най-студения зимен период, с температури под -10°C. Редица градове вече са частично или напълно без ток и отопление заради предишните удари, създавайки критична ситуация за населението.

Руското радио „Страшният съд“ излъчи четири кодирани съобщения през последните часове – НУТОШАТО, КОРТОДОНГ, ОМАРОКАДР и РАЕКОРИАЛ. Странната станция от Студената война – излъчвана в продължение на половин век и наричана „Зумерът“ – е свързана със Стратегическите сили на Русия.

Целта на посланията му остава неясна, но те се появяват в моменти на високо напрежение.