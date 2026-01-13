Произведено извън Русия: Новият трик на Москва

Индия е прекарала много години в закупуване и локализиране на руски оръжия. Но може ли този процес да работи и в обратна посока, позволявайки на Москва да заобиколи международните санкции, наложени на отбранителния ѝ сектор?

Впродължение на няколко десетилетия Индия поддържа тясно сътрудничество с Русия в областта на снабдяването, локализацията и дори съвместното разработване на оръжия и военна техника. Освен други последици, това партньорство би могло потенциално да улесни заобикалянето на международните санкции, пише военното издание Defense Express.

Индийското правителство отдавна провежда политика, насочена към увеличаване на стратегическата автономност в областта на отбраната. Като част от този подход, Ню Делхи разширява изискванията за локализация и настоява за трансфер на технологии като ключово условие в договорите за отбрана.

Много компании от широк кръг страни са навлезли на индийския пазар при тези условия. Френските производители на аерокосмическа техника са забележителен пример, като някои дори изразяват готовност да споделят чувствителни технологии за производство на двигатели. Руските фирми обаче в много отношения са отишли още по-далеч и от началото на войната на Русия срещу Украйна Москва само е увеличила готовността си да сътрудничи с Индия.

Подобно сътрудничество създава възможност не толкова за директно попълване на държавния бюджет на Русия, колкото за привличане на финансиране за развитието на нейните предприятия в отбранителната промишленост и по-нататъшното усъвършенстване на различни програми. То също така позволява на Русия да използва производствени мощности, които иначе биха могли да останат неизползвани поради ограничената ѝ способност да ги поддържа самостоятелно.

Това води до критичен въпрос: въздействието на международните санкции върху руската отбранителна промишленост. Въпреки че Москва се е научила да заобикаля определени ограничения, включително с помощта на Китай, санкциите остават сериозен удар и основно ограничение за множество програми. В някои случаи те доведоха до отмяната на цели проекти, като например самолета за ранно предупреждение и управление във въздуха (AEW&C) А-100.

За да намали тези предизвикателства, Индия е посочила, че е готова да интегрира произведени в страната компоненти в оръжия, разработени в Русия, или да локализира производството на руски компоненти в Индия. На политическо ниво и двете страни изглежда не виждат съществени пречки пред подобни споразумения.

Това от своя страна поражда възможността нови вериги за доставки, създадени за задоволяване на отбранителните нужди на Индия, поне на теория да бъдат използвани за подпомагане на производството на оръжия за руската армия.

Подобен сценарий би създал допълнителни пътища за заобикаляне на санкциите.

Друг потенциален вариант би могъл да включва използването на разработени от Индия алтернативи на компонентите, традиционно доставяни от руската отбранителна промишленост.

Въпреки това, към момента няма потвърдени случаи на закупуване на оръжия от Индия от Русия, а само обратното. Вместо това, както вече беше отбелязано, Москва успя да установи канали за придобиване на санкционирани компоненти и оборудване през Китай и други алтернативни маршрути.

Що се отнася до съвместните разработки, системите, създадени в сътрудничество с Индия, наистина биха могли по-късно да бъдат адаптирани за собствените нужди на Русия. Един често цитиран пример е системата за противовъздушна отбрана С-350, която включва технологии, първоначално разработени за южнокорейската програма KM-SAM.

Заслужава да се отбележи също, че Индия не е изправена пред ограничения за внос на западни технологии и компоненти. В резултат на това индийските производители не са непременно загрижени за факта, че самата Русия не може законно да придобие такива артикули. Това създава потенциален канал за доставки, въпреки че остава неясно дали той действително ще бъде използван на практика.

Като цяло, индийско-руското сътрудничество в областта на отбраната продължава да представлява предизвикателства от гледна точка на прилагането на санкциите.

Въпреки това, тъй като досега не са подписани нови договори за системи като изтребителя Су-57Е или системата за противовъздушна отбрана С-350 , остава възможно много от тези планове и политически декларации в крайна сметка да не се осъществят.