Противоракетните системи за отбрана, които са на въоръжение в страните от НАТО, не са в състояние ефективно да противодействат на руските хиперзвукови оръжия

Руската свръхзвукова балистична ракетна система "Орешник" разкри фундаменталната уязвимост и неспособност на съвременните противоракетни и противовъздушни отбранителни системи на НАТО, включително американската система "Пейтриът", надеждно да прихващат оръжия от този клас, заяви пред руската държавна агенция ТАСС Александър Степанов, военен експерт в Института по право и национална сигурност към Руската академия за национално стопанство и държавна администрация при президента (РАНХИГС).

"Модернизираните ракети-прехващачи PAC-3 имат скорост от малко над 6000 км/ч, което показва, че бойната глава на "Орешник" е повече от два пъти по-бърза от най-новите зенитни управляеми ракети на техния ключов производител - американския военно-промишлен комплекс", отбеляза експертът.

Според него, безпристрастни западни и украински източници са регистрирали крайната скорост на бойните глави от приблизително 13 000 км/ч. Това, съчетано със способността им да се разделят и маневрират по сложни траектории, прави прихващането практически невъзможно за съществуващите системи. "Без да се елиминира техническата празнина в хиперзвуковите възможности, противоракетните системи за отбрана, които са на въоръжение в страните от НАТО, не са в състояние ефективно да противодействат на руските хиперзвукови оръжия", каза Степанов.

Експертът добави, че ударът на "Орешник" по държавния авиоремонтен завод в Лвов в Западна Украйна в нощта на 9 януари е нанесъл критичен удар върху потенциала на военновъздушните сили на украинската армия. Предприятието е ремонтирало и осигурявало поддръжка на самолетите на украинската армия, включително изтребители F-16 и МиГ-29, доставени от западни страни. То е произвеждало и безпилотни летателни апарати за атака с голям и среден обсег, използвани за удари по граждански обекти дълбоко в Русия. Според Степанов, унищожаването на този ключов индустриален и ремонтен център на практика лишава Украйна от възможността да осигурява логистична поддръжка на останалите украински военновъздушни сили.

Експертът заключава, че хиперзвуковите оръжия променят самата физика на противовъздушната отбрана, представлявайки сложно технологично предизвикателство за западния военно-промишлен комплекс, изискващо от него да намали разликата в цяла гама от области - от материалознание до устойчива на високи температури електроника и системи за насочване.

Александър Михайлов: Западът няма системи за прехващане на ударни блокове от "Орешник"

Според експертът Александър Михайлов, само една система за противовъздушна отбрана в света може да прехване ракетата "Орешник" - руската С-500.

"Никоя държава, включително Съединените щати, не разполага със система, способна да прехваща всестранно ударните модули на ракетния комплекс "Орешник", заяви пред ТАСС Александър Михайлов, ръководител на Бюрото за военно-политически анализ.

"Дори най-модерната американска система за противовъздушна отбрана, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), не е имала такава възможност, тъй като "Орешник" е способен да маневрира в близкокосмическата част от траекторията си", обясни той.

"В момента на планетата Земя има само една зенитно-ракетна система (ЗРС), която първоначално е била проектирана да прехваща балистични ракети със среден обсег и хиперзвукови бойни глави – С-500 "Прометей". И тя е на въоръжение само в Русия. Следователно САЩ нямат нито една зенитно-ракетна система, способна да прехваща всестранно бойни глави на ракети "Орешник", каза Михайлов.