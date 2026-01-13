Алаудинов за Кадиров: Дори болен, той би дал урок на всеки, който се опита да го плени

Още по темата: Кадиров е в тежко състояние, Кремъл спешно му търси наследник 12.01.2026 12:31

Главата на Чечня Рамзан Кадиров без проблем би демонстрирал как трябва да се отговори на опит за отвличане на политически лидери. Такова мнение изрази заместник-началникът на Главната военно-политическа администрация на Въоръжените сили на Руската федерация, командир на специалните части "Ахмат“ на Министерството на отбраната на Руската федерация генерал-лейтенант Апти Алаудинов, предават руски медии.

По-рано медиите цитираха думите на Володимир Зеленски, че по отношение на главата на Чечня трябва да се проведе операция по аналогия с отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и да се отведе Кадиров в Америка.

"Мисля, че е малко вероятно някой оттам (от Чечня) да излети, това е сигурно“, заявява Алаудинов във видео в Telegram-канала.

Според него Кадиров, който "винаги е недоволен, че не го пускат на СВО“, би дал урок на онези, които се опитат да го заловят, като в случай на подобна операция би направил "всичко както трябва“.

"По някаква причина Рамзан Кадиров толкова много пречи на Зеленски. Не се ли замисляте защо? (Защото) Рамзан Ахматович е точно този човек, който никога няма да се предаде, няма да маха с ръка на хеликоптерите, които могат да долетят, където и да долетят в нашата страна, а ще се бори до края“, добавя генерал-лейтенантът.