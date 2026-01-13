Режимът на Зеленски и неговите западни поддръжници няма да могат да избегнат отговорност за убийствата на журналисти и военни кореспонденти. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментар по случай Деня на руската преса.

„Десетки журналисти и военни кореспонденти платиха най-високата цена за своите материали, трагично ставайки жертва на целенасочени атаки от неонацисти от украинските въоръжени сили на фронтовата линия или от саботьори на киевския режим далеч от линията на съприкосновение. Вечна им памет. Нито преките извършители на тези кървави престъпления и терористични атаки, нито тяхното ръководство, нито западните поддръжници на зверствата на режима на Зеленски ще избегнат отговорност за тези и други убийства на цивилни, към които медийните работници се отнасят като равни съгласно международното право“, подчерта дипломатът.

Захарова отбеляза, че на фона на продължаващата хибридна агресия на колективния Запад срещу Русия и нейния народ, именно местните журналисти трябва да бъдат сред първите, които опровергават масово разпространяваните фалшиви новини за нашата страна и ефективно да противодействат на антируската пропаганда. „Въпреки цензурните бариери, издигнати от нашите врагове, те не само успяват да пробият информационната блокада, но и да разширят аудиторията си от лоялни читатели, зрители и слушатели, дори в страни с крайна нетърпимост към всяко несъгласие“, добави тя.

„Често кореспондентите на руски медии в чужбина са принудени да издържат на колосален натиск от властите на враждебни държави, където осъществяват професионалната си дейност“, отбеляза дипломатът. „Много от тях са се сблъсквали с гнусни прояви на русофобия и дискриминация, различни форми на политически мотивиран тормоз, насилие и дори заплахи за здравето и живота им.“