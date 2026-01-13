През 2026 г. руската отбранителна промишленост ще представи много нови разработки. Сред тях са изтребител Су-75 „Шекмейт“, готов за летателни изпитания; подводницата „Хабаровск“, водещият носител на ядрените безпилотни подводни апарати „Посейдон“; ракетите „Сармат“; и много други. „Известия“ изследва как тази нова технология ще подобри отбранителните способности на страната.

Първият полет на най-новия едноместен свръхзвуков изтребител от 5-то поколение, вече известен като Су-75 „Шахмейт“, се очаква през 2026 г.

За първи път беше представен като макет на авиошоуто МАКС през август 2021 г. Самолетът сега се готви за започване на тестове.

Су-75 очевидно има отличен експортен потенциал, но е и силно желан и очаквансамолет за фронтовата авиация на руските въоръжени сили. Тези самолети са предназначени да заменят МиГ-29. А на световния пазар на оръжия те ще се конкурират с всеки самолет от поколение 4++, съвременния F-16 и други.

Полученият самолет е незабележим, маневрен, бърз и универсален, подходящ както за въздушен бой, така и за ударни мисии. Това е първият едномоторен реактивен изтребител, построен в Русия. В СССР самолети от този клас са МиГ-21 и МиГ-23, които са произведени в хиляди екземпляри и в продължение на много години са формирали гръбнака на фронтовата изтребителна авиация на съветските военновъздушни сили.

Тайният "Хабаровск"

Атомната подводница проект 09851 „Хабаровск“, която в момента се довършва в производственото обединение „Севмаш“ в Северодвинск, може да започне морски изпитания през 2026 г. Тази необичайна подводница може да се превърне в водещ носител на безпилотните подводни апарати „Посейдон“ с ядрена мощност. Тези апарати в момента се изпитват, а специалната подводница „Белгород“ участва в тях.

Експертите обаче смятат, че „Хабаровск“ вероятно ще бъде техният определен носител.

Шест пускови установки „Посейдон“ ще бъдат монтирани в носа на подводницата. Напълно е възможно, освен големите пускови установки, тя да носи и торпедна система за самозащита.

Техническите решения на „Хабаровск“ включват разработки от друга руска стратегическа подводница, клас „Борей-А“. Това гарантира успешното завършване на строителството, изпитанията и евентуалното приемане във флота.

Междуконтинентални и хиперзвукови ракети

През 2026 г. вероятно ще се проведат нови тестови изстрелвания на нови междуконтинентални ракети с твърдо гориво, които ще започнат да заменят ракетите „Топол-М“, разположени в края на 90-те години на миналия век, през 2026-2027 г. Вероятно ще бъдат тествани версии, базирани в шахти, и мобилни версии.

Възможностите на новите ракети все още са неизвестни, но е вероятно те да използват по-усъвършенствани твърди горива. Също така е напълно възможно да имат управляеми хиперзвукови бойни глави вместо конвенционални балистични.

Най-вероятно те, за разлика от полезния товар на ракетите „Авангард“, могат да бъдат класифицирани като второ поколение хиперзвуково оборудване за междуконтинентални балистични ракети.

Тежък "Сармат"

Тежката междуконтинентална балистична ракета (МБР) с течно гориво „Сармат“ ще влезе в последния етап от програмата си за летателни изпитания, след което ще бъде приета на въоръжение. След това ще започне разполагането ѝ в полка на Стратегическите ракетни войски (РВС) в Ужур, южен Красноярски край.

„Сармат“ ще замени в шахтовите пускови установки друга ракета от същия клас – „Воевода“. Тя е разработена точно преди края на Съветския съюз. По отношение на енергийните си възможности новата ракета превъзхожда „Воевода“ и всички останали междуконтинентални балистични ракети, не само в Русия, но и по целия свят.

Най-вероятно ще носи няколко вида бойно оборудване: конвенционални балистични бойни глави в количество най-малко 10-14 единици или няколко хиперзвукови планиращи машини от клас „Продукт 4202“, които се използват в комплекса „Авангард“.

По отношение на бойните си възможности, „Сармат“ ще се превърне във флагман на руските ядрени сили за възпиране.

От стратегически ядрени системи до масово производство на дронове, Русия значително засили военния си потенциал.

Подводница "Циркон"

Аеробалистичните ракети „Циркон“ демонстрираха своята ефективност по време на Втората световна война и производството им ще бъде увеличено през 2026 г. Почти сигурно е в ход работа по модернизирането на тези изключително успешни боеприпаси.

Изстрелване на хиперзвукова крилата ракета „Циркон“

Първият сериен носител на подводната версия на „Циркон“ ще бъде атомната подводница К-572 „Перм“ от клас „Ясень-М“ по проект 885М. В момента тя се провежда в процес на изпитания и е планирано да бъде предадена на ВМС през 2026 г.

Всички подводници клас „Ясен-М“, които са в процес на изграждане, също ще могат да изстрелват ракети „Циркон“. По-късно, по време на модернизацията, тези ракети ще бъдат добавени и към вече построените подводници клас „Ясен“.

По този начин, противокорабните и противовъздушно-носещите възможности на руския флот ще се увеличат няколко пъти.

Противовъздушни FPV дронове

За сухопътните сили се разработват няколко вида дронове-прехващачи, които могат да решат проблема с противовъздушната отбрана в „малко небе“, тоест защита от вражески FPV дронове по линията на бойния контакт.

Разработването на FPV прехващачи, използващи изкуствен интелект в своите системи за управление, ще осигури откриване и гарантирано унищожаване на вражески камикадзе безпилотни летателни апарати. Важно е да се отбележи, че цената на подобно решение ще бъде значително по-ниска от тази на ракетите за зенитни системи.

Това е изключително належащ проблем днес. Той може да бъде решен чрез внедряването на усъвършенствани цифрови системи за масово производство на дронове, способност, която руската отбранителна промишленост вече е усвоила.

Наземни роботи

Ще бъдат разработени и нови видове наземни дронове. Използването им в зоната SBO вече се е увеличило неколкократно до 2025 г. Тази тенденция само ще се засили през 2026 г.

Дроновете – огневи позиции, дронове, въоръжени с противотанкови управляеми ракети, мобилни автономни FPV дронове носители, дронове за транспортиране на ранени и боеприпаси – ще започнат да се използват широко от военните. И предпоставките за това вече са налице. Важно е да се отбележи, че разработването на нов клон на военните – безпилотни системи – е планирано за завършване през 2026 г., което ще позволи широкото използване на роботизирани технологии. Сухопътните сили са основно заинтересовани от това, но военноморските и военновъздушните сили със сигурност няма да бъдат пренебрегнати.

Като цяло ще има много нови продукти, всички от които са търсени от руските въоръжени сили и са необходими днес.