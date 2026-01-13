Още по темата: МО на Русия: Украински въоръжени сили загубиха шведската контрабатарейна станция ARTHUR 07.01.2026 11:46

Унищожиха и 207 украински дрона

Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 11 управляеми бомби и 207 самолета на украинските въоръжени сили през последните 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха 11 управляеми авиобомби, две ракети от американската система за залпов огън HIMARS и 207 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия от руските въоръжени сили нанесоха удари по места за съхранение на далекобойни дронове, както и по временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 150 района“, съобщиха още от министерството.