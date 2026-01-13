Руската "Росзарубежнефт“ ще продължи да изпълнява задълженията си във Венецуела

„Росзарубежнефт“ (държавната компания, управляваща руските петролни активи във Венецуела) ще продължи стриктно да изпълнява задълженията си в тясно сътрудничество с международните си партньори и възнамерява да продължи да развива активите си с венецуелската страна. Това се казва в изявление на компанията, получено от руска информационна агенция.

„Компанията ще продължи стриктно да изпълнява задълженията си в тясна координация с международните си партньори, като дава приоритет на устойчивото развитие на съвместни проекти за добив на петрол, инфраструктурата и ефективния отговор на възникващите предизвикателства“, се казва в изявлението.

Компанията добави , че въз основа на постигнатите споразумения и направените инвестиции, „Росзарубежнефт“ възнамерява да продължи последователно да развива активите си с венецуелската страна, „да реализира съвместни проекти и да разширява производственото и технологичното сътрудничество, основано на принципите на равенство, взаимно уважение към собствеността и защита на инвестициите“. Те уточниха , че всички активи на „Росзарубежнефт“ във Венецуела са собственост на руската държава и са придобити при пазарни условия.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви военна операция в Каракас, в резултат на която бяха заловени венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му. На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни. Делси Родригес, бившият изпълнителен вицепрезидент при управлението на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела. Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела.