Кадиров е в тежко състояние, Кремъл спешно му търси наследник

Главата на Чечения е сериозно болен. Кремъл в момента търси наследник на Рамзан Кадиров. В момента Рамзан Кадиров, чиито бъбреци са отказали, се намира в собствената си болница в Чечения. За това съобщава "Укринформ“, като се позовава на източници от Главното разузнавателно управление към МО на Украйна.

При Кадиров са се събрали членове на семейния клан, включително и от други страни.

Междувременно, поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, се активизира процесът по определяне на кандидат за поста на нов лидер на републиката. Най-удобните за Кремъл фигури, т.е. най-вероятните кандидати, са ръководителят на чеченското правителство Магомед Даудов, командирът на специалния отряд "Ахмат“ Апти Алаудинов и по-големият син на Рамзан Кадиров, 20-годишният регионален председател на Руското движение на децата и младежта Ахмат Кадиров.

По-рано бе съобщено, че главата на Чечения Рамзан Кадиров е планирал да участва в заседание на Държавния съвет с участието на президента на Русия Владимир Путин и дори е пристигнал в Москва на 24 декември. Въпреки това през нощта състоянието на Кадиров се е влошило рязко и той е бил откаран с линейка в Централната клинична болница на Администрацията на президента на РФ, където едва са успели да го реанимират. В Кремъл, както отбелязват източници, няма резервен план в случай, че Рамзан Кадиров умре.

На фона на слуховете за болестта Кадиров е назначил сина си Ахмат за изпълнителен заместник-председател на правителството на Република Чечния. При това Кадиров-младши ще запази поста министър на спорта, който заема в момента.