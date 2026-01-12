Отбранителният щит на Германия Arrow-3: Защо все още не е в състояние да прехваща "Орешник"?

Още по темата: МО на Русия разкри подробности за удара с "Орешник" срещу Украйна 12.01.2026 17:06

Arrow-3 е израелска система за противоракетна отбрана от трето поколение с голям обсег, предназначена за противодействие на балистични ракети със среден и голям обсег

Германската система за противоракетна отбрана Arrow-3 в момента не е в състояние да прехваща балистични ракети като руската "Орешник". Това съобщи германският вестник Die Welt .

Според вестника, неотдавнашният удар на Русия по Лвовска област, която граничи директно със страните от НАТО, е отбелязал "първата непряка конфронтация", включваща израелската система за противоракетна отбрана Arrow-3, която наскоро беше поставена на бойно дежурство в Германия.

В описанието на системата на официалния уебсайт на Бундесвера се посочва, че Arrow-3 е предназначена да неутрализира балистични ракети като "Орешник", преди те да влязат в земната атмосфера. С деклариран обхват до 5500 км, ракетата "Орешник" теоретично е способна да достигне почти всяка точка в Европа от руска територия.

Въпреки това, на този етап системата Arrow-3 в Германия е едва в начална фаза на оперативна готовност. Първата батарея е разположена във военновъздушна база в източната федерална провинция Саксония-Анхалт. От това място системата може да проследява балистични ракети в много ранни етапи на полет, много преди те да влязат във въздушното пространство на НАТО.

Тази способност се подкрепя от интеграция със спътници за ранно предупреждение и системата за противоракетна отбрана Aegis на НАТО, чиито данни се споделят между членовете на Алианса.

Освен това Русия обикновено уведомява страните от НАТО за изстрелвания на балистични ракети по дипломатически канали, за да избегне погрешно тълкуване като ядрен удар. В резултат на това германските оператори биха могли да са наясно с изстрелването предварително.

Съединените щати редовно споделят данни за ранно предупреждение със своите съюзници, което прави вероятно Германия да е била информирана предварително и да е успяла да проследи полета на ракетата.

На въпроса дали германската Arrow-3 в сегашната си конфигурация може да прехване ракета тип "Орешник", източници на Die Welt от НАТО отговориха отрицателно, отбелязвайки, че системата все още не е достигнала пълна оперативна готовност.

Според събеседници на изданието от Алианса, системата "Пейтриът" теоретично би могла да бъде използвана в подобен сценарий.

В същото време, въпреки успешните прихващания на руски ракети "Кинжал", използващи прехващачи PAC-3, системите "Пейтриът" не се считат за способни надеждно да прихващат отделни бойни глави "Орешник", които се движат с горните граници на хиперзвуковата скорост, около 10 Маха.

Разполагане на Arrow-3 в Германия

В началото на декември 2025 г. израелската система за противоракетна отбрана Arrow-3 официално встъпи в бойно дежурство в Германия. В края на ноември германските власти обявиха завършването на обучението на персонала на Бундесвера, проведено от израелски специалисти.

Системата е закупена през 2023 г. по силата на междуправителствено споразумение между Германия и Израел на стойност около 3 милиарда евро. Комплексът за противоракетна отбрана се интегрира в националната архитектура на противовъздушната отбрана на Германия, както и в Европейската инициатива „Небесен щит“ ​​(ESSI).

Разгръщането на Arrow-3 е замислено като отговор на заплахата, породена от Русия, пише Die Welt, цитиран от Militarnyi. Внедряването на системата вече се сблъска с предизвикателства, включително опити на неидентифицирани дронове да локализират нейните позиции .

Arrow-3

Arrow-3 е израелска система за противоракетна отбрана от трето поколение с голям обсег, предназначена за противодействие на балистични ракети със среден и голям обсег, включително такива, носещи ядрени бойни глави.

Програмата Arrow започва през 80-те години на миналия век като съвместно израелско-американско усилие за противодействие на ракети тип "Скъд" и други балистични заплахи в Близкия изток. Arrow-1 и Arrow-2“ бяха първите две поколения на системата, фокусирани върху прихващане на средни разстояния в атмосферата. Те бяха успешно тествани и влезли в експлоатация през 90-те и 2000-те години.

Arrow-3 представлява основен редизайн, предназначен да прехваща ракети по време на екзоатмосферната фаза на полет, извън земната атмосфера. Разработката се състоя през 2000-те и началото на 2010-те години, което го прави основен елемент от архитектурата на противоракетната отбрана на Израел.

Основните разработчици са Israel Aerospace Industries (IAI) и американската компания Boeing, работещи в тясно сътрудничество с правителствата на Израел и Съединените щати.

Характеристики:

- Далечина на прихващане: до 2400 км (според различни оценки; максималната далечина зависи от типа на целта и режима на поражение)

- Височина на прехващане: над 100 км (екзоатмосферен слой)

- Тип прехващач: кинетична ракета с унищожаване на целта чрез директно въздействие

- Система за насочване: радар за ранно предупреждение и проследяване, високопрецизна инерционна навигация с радарна и оптична корекция

Системни компоненти:

- Модул за стартиране

- Радар за ранно предупреждение

- Команден и контролен център, координиращ работата си с други системи за противоракетна отбрана

- Интеграция на сателитни системи за ранно предупреждение