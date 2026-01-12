Франция започна кампания за доброволна военна служба, дава по 800 евро

Програмата е за младежи на възраст от 18 до 25 години

Франция официално започна кампания за новата доброволна военна служба, обявена от президента Еманюел Макрон, с цел укрепване на връзката между армията и обществото на фона на нарастващи заплахи за сигурността, предаде Франс прес.

Програмата е за младежи на възраст от 18 до 25 години и включва 10-месечна служба след едномесечно базово обучение. Доброволците няма да бъдат изпращани в бойни мисии извън страната. Те ще получават около 800 евро брутно месечно възнаграждение, осигурено настаняване и пълно оборудване.

Очаква се през 2026 г. да бъдат приети 3000 души, като до 2035 г. броят им трябва да достигне над 42 000. След приключване на службата участниците ще могат да се включат в армейския резерв, да постъпят на редовна служба или да продължат образованието си.