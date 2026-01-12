Марк Рюте: Тръмп върши правилното нещо за НАТО

Още по темата: Доналд Тръмп се обяви за президент на Венецуела (СНИМКА) 12.01.2026 14:56

Генералният секретар на НАТО е на работно посещение в Хърватия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че според него президентът на САЩ Доналд Тръмп „върши правилното нещо за НАТО“, на фона на продължаващите дебати в алианса за споделянето на отговорностите и стратегическата посока на организацията, предаде Ройтерс.

Рюте пристигна на работно посещение в Хърватия, където посети военната база „Полковник Марко Живкович“ край Загреб. На съвместна пресконференция с хърватския премиер Андрей Пленкович той увери, че НАТО вече работи по „следващи стъпки“ за укрепване на сигурността в Арктика, особено в момент, когато САЩ под ръководството на Тръмп имат интерес към контрола върху Гренландия.

„В момента работим по следващите стъпки, за да гарантираме, че колективно ще защитим правилно това, което е заложено на картата“, каза Рюте.

Той подчерта, че всички съюзници са единни относно значението на Арктика и заяви, че регионът трябва да остане сигурен и стабилен. Според него стратегическото, отбранителното и геополитическото значение на Арктика за НАТО продължава да нараства и затова регионът трябва да бъде приоритет за алианса.