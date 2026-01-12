Обявиха извънредно положение в Сърбия

Десет сръбски общини обявиха извънредно положение заради обилните снеговалежи, които парализираха редица населени места и предизвикаха прекъсване на електроснабдяването, съобщиха местни медии. Кризисната ситуация бе обсъдена на заседание на Републиканския щаб за извънредни ситуации на 12 януари.

Най-тежко е положението във Валево, Лозница, Осечина, Крупан, Мали Зворник, Сйеница и Майданпек, както и в части от Приеполие, Лучани и Иваница. Над 13 000 домакинства са без ток, а в някои населени места авариите не са отстранени повече от седмица. Наред с прекъснатото електричество, жителите се сблъскват с липса на вода, проблеми с отоплението и мобилните комуникации, а редица пътни отсечки остават труднопроходими.

Началникът на Сектора за извънредни ситуации Лука Чаушич увери, че обстановката бавно се нормализира. От 4 до 12 януари екипи на сектора и жандармерията са осъществили 102 интервенции, като са евакуирани 38 души.

Министърът на транспорта Александра Софрониевич заяви, че всички държавни пътища под управлението на „Пътища на Сърбия“ са обработени и проходими, но призова водачите за повишено внимание. Хидрометеорологичният институт отчете, че снеговалежите и ледът през първата десетдневка на януари значително надвишават нормата. Очаква се стабилизиране на времето от 14 януари.

Хуманитарната ситуация остава тежка. Сръбският Червен кръст е подпомогнал над 400 от най-засегнатите домакинства в Лозница и Иваница с генератори, топли дрехи, спални чували и хранителни пакети.

Работата по възстановяване на електропреносната мрежа продължава с над 1000 монтьори. Министър Месарович съобщи, че до края на 12 януари или най-късно на 13 януари се очаква електроснабдяването да бъде възстановено.