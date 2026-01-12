Зеленски внесе решение за удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски внесе за разглеждане от Върховната рада законопроекти за удължаване на военното положение и мобилизацията в страната. Става ясно от справка на сайта на Върховната рада.

Според законопроекта, военното положение и всеобщата мобилизация в Украйна продължават от 3 февруари 2026 г. за още 90 дни.

Преди това Зеленски подчерта, че войната с Русия няма да приключи, докато Украйна не получи ефективни гаранции за сигурност, а до този момент е невъзможно и прекратяването на военното положение.

На въпроса дали е възможно отмяната на военното положение по време на примирие, президентът отговори:

"Преди всичко, всички ние искаме войната да приключи и тогава да приключи действието на военното положение. И само така. Но приключването на военното положение ще бъде в момента, когато в Украйна се появят гаранции за сигурност. Без тях войната няма да приключи, ние няма да можем да признаем, че тя е приключила, защото може да има риск от повторна агресия“.