Тимчо Муцунски за инцидента с българското посолство в Скопие: Това е изолиран случай

Има бърза и ефикасна реакция от наша страна

Министърът на външните работи и външната търговия на РС Македония Тимчо Муцунски осъди днес инцидента, при който извършител разби входната врата на българското посолство в Скопие., пише „Нова Македония”.

„Според първоначалната информация, това е изолиран случай, при който са причинени материални щети в малък мащаб”, каза Муцунски. „Независимо от това, ние осъждаме инцидента с най-голяма строгост. Министерството на вътрешните работи обръща голямо внимание на процеса на разследване и за по-подробни отговори по разследването, тъй като не искам да му навредя, бих ви насочил да поискате отговор от Министерството на вътрешните работи. Това, което бих искал да кажа обаче, е, че институционално има бърза и ефикасна реакция от наша страна”, добави Муцунски.

В отговор на журналистически въпрос, Муцунски заяви, че за съжаление не всяко криминално събитие, което се случва на територията на държавата, може да бъде контролирано, но най-важното е, че този инцидент вече е осъден от наша страна и работим за пълното изясняване на случая.

„Наша отговорност като държава е първо да дадем обективен отговор, да осъдим събитието, а след това нашите институции да предприемат всички необходими действия възможно най-бързо и мисля, че до този момент реакцията ни беше максимално коректна. Надявам се, че разследването на Министерството на вътрешните работи ще приключи бързо”, каза Муцунски.

Министерството на вътрешните работи на РС Македония съобщи за случая вчера, като посочи, че стъклото на входната врата на българското посолство е счупено.