"Газпром" постави нов рекорд за дневни доставки на газ за Китай по газопровода "Силата на Сибир" за втори път от началото на годината, се казва в изявление в Telegram канала на холдинговата компания.

Новият рекорд е поставен на 12 януари, докато предишният е бил поставен на 10 януари.

"Силата на Сибир" е най-голямата газотранспортна система в Източна Русия, с експортен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно. Първите доставки на руски газ по тръбопроводи до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г. съгласно 30-годишен договор, подписан между "Газпром" и китайската CNPC през 2014 г. Общите доставки за целия период ще надхвърлят 1 трилион кубически метра газ, а договорът е на стойност 400 милиарда долара.