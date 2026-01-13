"Газпром" постави нов рекорд за дневни доставки на газ за Китай

Автор: Петя Кузева
Русия
снимка: Газпром
Участък от газопровода "Силата на Сибир"

"Газпром" постави нов рекорд за дневни доставки на газ за Китай по газопровода "Силата на Сибир" за втори път от началото на годината, се казва в изявление в Telegram канала на холдинговата компания. 

Новият рекорд е поставен на 12 януари, докато предишният е бил поставен на 10 януари.

"Силата на Сибир" е най-голямата газотранспортна система в Източна Русия, с експортен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно. Първите доставки на руски газ по тръбопроводи до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г. съгласно 30-годишен договор, подписан между "Газпром" и китайската CNPC през 2014 г. Общите доставки за целия период ще надхвърлят 1 трилион кубически метра газ, а договорът е на стойност 400 милиарда долара.

 

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения